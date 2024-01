Vítimas que morreram em acidente enquanto trocavam pneu são identificadas

O casal Ingrid Moreira, de 19 anos, e o namorado Maicon Ataliba, de 26 anos, são as vítimas do grave acidente que aconteceu na manhã deste sábado (6), na ES 060, na altura de Gomes, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo. As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma terceira pessoa que estavam com eles também foi socorrida.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) quando a equipe chegou ao local, o Corpo de Bombeiros se fazia presente e repassou ao militares que três vítimas do veículo Cruze já tinham sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. Ainda, o condutor da S10 desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.

Ingrid e Maicon estavam em um carro modelo Chevrolet Cruze branco, juntamente com uma terceira pessoa quando um dos pneus furou. O casal parou o carro no acostamento e no momento que realizavam a troca do pneu, acabou sendo atingidos por uma Chevrolet S10 em alta velocidade.

Maicon foi socorrido até o UPA de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já a Ingrid foi encaminhada em estado grave para o Hospital Menino Jesus, porém, acabou morrendo horas depois. O motorista da S10 também foi socorrido para o mesmo hospital.

Posteriomente, no hospital, foi liberado que os militares fizessem contato com o motorista, que aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que o homem de 35 anos possuía sinais visíveis de embriaguez, permanecendo internado sob escolta.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.