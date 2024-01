Zé Neto, da dupla com Cristiano, presenteia mulher com carro de R$ 750 mil

O cantor Zé Neto surpreendeu seguidores nesta terça-feira, 30, ao compartilhar o presente que deu para mulher. Natália Toscano ganhou do marido um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 750 mil. O músico, que faz dupla sertaneja com Cristiano, deu uma Land Rover Discovery 2024 como um presente de aniversário adiantado para a parceira. Natália fará 33 anos no dia 7 de março.

Zé Neto antecipou a comemoração e, nas redes sociais, publicou a reação da mulher com o presente luxuoso. “Ela merece e é para ver se ela me deixa pescar amanhã”, brincou.

“Quem tem uma mulher igual à minha, ela não merece menos que isso. Para vocês que são maridos, que as suas esposas não mereçam menos que isso. Estou falando no sentido figurado, que nem sempre todo mundo tem dinheiro para comprar. Mas dê o melhor para ela”, disse nos stories do Instagram.

Natália disse no vídeo: “meu amor sempre me surpreendendo, realmente não esperava! Sonhamos juntos sempre e essa é uma conquista nossa. Obrigada por realizar mais esse sonho, por tudo que fez e faz pela nossa família! Te amo”.

