🤑 Apostador do Sul do ES fatura quase R$ 100 mil na Mega-Sena

O pr√™mio principal da Mega-Sena acumulou! Ningu√©m acertou as seis dezenas do concurso 2.685, sorteadas na noite desta ter√ßa-feira (6), no Espa√ßo da Sorte, em S√£o Paulo. Entretanto, uma aposta capixaba, feita no Sul do Estado, bateu na trave e acertou cinco n√ļmeros.

A aposta premiada foi registrada na loteria Show de Bola, em Anchieta, e o (a) sortudo (a) vai receber o prêmio de R$92.155,98.

A saber, os n√ļmeros sorteados foram: 09,¬†16,¬†31,¬†46,¬†47 e¬†51.

De acordo com a Caixa Econ√īmica Federal, ao todo 28 apostas acertaram a quina e cada uma delas receber√° pr√™mio de R$ 92.155,98. Da mesma forma, 2.743¬†apostadores que acertaram a quadra receber√£o R$ 1.343,87, cada um.

A Caixa estima em R$ 38 milh√Ķes o pr√™mio para o pr√≥ximo concurso da Mega-Sena, que ser√° sorteado na pr√≥xima quinta-feira (8).

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milh√Ķes para o acertador dos 6 n√ļmeros sorteados. Ainda √© poss√≠vel ganhar pr√™mios ao acertar 4 ou¬†5 n√ļmeros dentre os 60 dispon√≠veis no volante de a‚Äčpostas. Em resumo, para realizar o sonho de ser milion√°rio, voc√™ deve marcar de 6 a 20 n√ļmeros do volante. Assim, √© poss√≠vel deixar que o sistema escolha os n√ļmeros para voc√™ (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2,¬†3,¬†4, 6, 8, 9 e 12¬†concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios‚Äč‚Äč

Os sorteios da Mega-Sena s√£o realizados tr√™s vezes por semana, √†s ter√ßas, quintas e aos s√°bados.‚Äč A aposta m√≠nima, de 6 n√ļmeros, custa R$ 5,00. Desta forma, quanto mais n√ļmeros marcar, maior o pre√ßo da aposta e maiores as chances de faturar o pr√™mio mais cobi√ßado do pa√≠s.