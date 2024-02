7ª Meia Maratona das Praias será nos dias 24 e 25 de fevereiro

O Sesc Guarapari receberá nos dias 24 e 25 de fevereiro, atletas de uma das principais competições nacionais de corrida, a 7ª edição da Meia Maratona das Praias. Aliás, os atletas passarão por 30 praias ao longo de todo o percurso. As transições são em terrenos diversificados: como trilhas, asfalto, pedras, areia, costeira, estrada de chão subidas e descidas, dão um brilho a mais a prova.

No sábado (24) à noite, acontece os 6km NIGHT RUN. Uma prova rápida, divertida, desafiadora e com um visual fantástico que o Morro do Cruzeiro, ponto turístico na região, proporciona. Além disso, a prova contará com os tradicionais 21km passando pelas praias da Cidade Saúde, e também percursos belíssimos de 10km e 5km, que acontecem no domingo (25), pela manhã.

Preservação do Meio Ambiente

Assim como em anos anteriores, a 7ª Edição do evento será no formato trail run. Contudo, para contribuir com a preservação da natureza, a organização não fornecerá copos de água ou descartáveis. Serão disponibilizados pontos de reabastecimento, localizados a cada 5km ou 6km aproximadamente. E o atleta deverá correr com seu próprio recipiente de água, seja mochila de hidratação, squeezer entre outros.

MEIA MARATONA DAS PRAIAS – 7ª EDIÇÃO

Data: 24 e 25 de fevereiro

Horário: a partir das 8h

Local: Guarapari, Espírito Santo – Brasil