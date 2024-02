“Acastanhei”, diz Fernanda Lima após mudar o visual

Fernanda Lima surpreendeu os fãs ao mudar o visual. Nesta segunda-feira (26), a apresentadora compartilhou, em seu Instagram, que deu adeus ao loiro e escureceu as madeixas.

“Acastanhei”, escreveu. No ano passado, a modelo havia iluminado as mechas.

Recentemente, Fernanda usou um filtro de realidade aumentada para envelhecer o rosto das pessoas. Ao lado do marido, Rodrigo Hilbert, ela compartilhou o resultado com os seguidores.

Em 2022, o casal se mudou para Portugal com os filhos. “É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. A gente vive sem medo”, disse ela, em entrevista à emissora portuguesa TVI. “Aqui, meus filhos têm segurança.”

Fernanda é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 15 anos, e Maria Manoela, de 4, todos frutos de seu relacionamento com Rodrigo. Os dois estão juntos há 17 anos anos.

