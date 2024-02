Adolescente denuncia abuso do padrasto e é agredida pela mãe em Mimoso

Uma adolescente de 15 anos foi agredida pela própria mãe na tarde do último sábado (3), após denunciar ao Conselho Tutelar uma tentativa de estupro por parte do padrasto no bairro Mangueira, em Mimoso do Sul.

A Polícia Militar informou que a adolescente de 15 anos estava conversando com três conselheiros tutelares, relatando que havia sofrido uma tentativa de estupro pelo padrasto, quando sua mãe teria puxado seu cabelo e falado palavras de baixo calão.

Segundo a PM, os conselheiros foram apartar as agressões e acabaram sendo agredidos pela mulher. Um conselheiro ficou com escoriações nas mãos e a outra conselheira teve as mãos e os pés machucados e os óculos quebrado.

Após as agressões, a mulher fugiu do local. Os conselheiros informaram que a menor de idade foi deixada sob os cuidados do pai em Cachoeiro de Itapemirim.