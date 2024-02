Homem é assaltado e tem dinheiro levado por criminosos em Cachoeiro

Um homem, de 59 anos, viveu momentos de terror na noite deste sábado (3), após ser assaltado e ter o dinheiro levado por criminosos na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima relatou aos guardas que estava próximo de uma padaria no bairro Gilberto Machado, quando foi abordado por um casal.

A vítima disse, ainda, que o casal roubou R$ 750,00 e, além disso, tentou levar o celular, mas ele resistiu e correu atrás dos suspeitos, momento que foi golpeado com um bastão utilizado para fazer malabarismo.

Diante das informações, a guarda municipal realizou buscas e localizou os suspeitos na Rua Samuel Levi, no bairro Aquidaban.

Portanto, a vítima e os dois suspeitos foram conduzidos para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro.

