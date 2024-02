Adolescente morre após tentar tirar selfie e cair em carro em rodovia

Um jovem de 16 anos, morreu após cair de um viaduto sobre a Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo, na noite da segunda-feira (12). Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), pouco antes da tragédia, ele tentou fazer uma selfie com amigos em cima do elevado.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o rapaz teria pulado a grade para fazer uma foto com um grupo de amigos, quando ele caiu na pista em cima de um veículo”, disse a pasta.

Após ser arremessado, ele foi atropelado por outro carro.

De acordo com a concessionária Ecovias, a ocorrência foi registrada por volta 22 horas na altura do km 18, na pista no sentido do litoral paulista.

A equipe de socorro foi acionada para atendimento, mas a morte do rapaz foi confirmada ainda no local da tragédia.

A perícia foi realizada e o corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os passageiros dos dois automóveis envolvidos no acidente não ficaram feridos.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º DP de São Bernardo do Campo.

Não foram fornecidos detalhes sobre os depoimentos das pessoas que estavam com a vítima no momento da queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Ecovias prestaram atendimento no local.

Estadao Conteudo