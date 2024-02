Jovem de 18 anos é socorrrido após se queimar em churrasqueira em Alegre

Um jovem de 18 anos foi socorrido pela equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) após se queimar em uma churrasqueira, na tarde desta segunda-feira (12), na localidade de Araraí, distrito de Alegre.

Leia também: Motociclista morre após se envolver em acidente grave em Vargem Alta

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem tentava acender uma churrasqueira quando o acidente aconteceu.

A vítima foi socorrida pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Alegre. Após os primeiros atendimentos, foi transportado pelo Notaer para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.