Adolescentes são apreendidos com arma após denúncias em Cachoeiro

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos com arma de fogo e drogas pela Polícia Militar (PM), na noite da última quarta-feira (28), no bairro Zumbi, em Cachoeiro.

A PM informou que, após inúmeras denúncias acerca do tráfico e confronto armado por disputa de pontos de venda de drogas no bairro, policiais militares da Força Tática realizaram patrulha a pé em um beco atrás de um supermercado.

No local, os militares onde abordaram os menores F.G.P.S e R.E.P.S, além do nacional M.P.P, que tentaram fugir com a aproximação policial. Com o menor F.G.P.S, foi encontrado uma arma de fogo na cintura.

O outro menor dispensou a arma em cima do telhado, sendo encontrado dois revólveres Smith e Welsson Cal .32, 12 pedras de crack, dez munições CBC calibre .32 intactas, duas munições CBC calibre.32 picotadas, seis pinos de cocaína e R$ 139,00 reais em espécie.

Portanto, os adolescentes foram aprendidos e encaminhados juntamente com os materiais para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.