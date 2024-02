Homem é preso com 130 pedras de crack em Alegre

Um homem de 43 anos foi preso com 130 pedras de Crack durante o patrulhamento na noite da última quarta-feira (28), no bairro Querosene, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar (PM), os militares receberam informações anônimas que um homem estaria transportando drogas próximo ao bairro. Além disso, ele já é conhecido dos militares pela suspeita de participação no tráfico de drogas.

Leia também: PC prende no ES suspeito de anunciar tráfico de drogas nas redes sociais

Então, os policiais da Força Tática intensificaram o patrulhamento na região, onde foi localizado e abordado. Com ele os militares encontraram dois celulares, R$ 60,70 e 130 pedras de Crack. O mesmo chegou a informar aos militares que comercializava cada unidade à R$ 20,00.

Portanto, diante do flagrante o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.