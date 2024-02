Agricultura in foco: feira apresenta inovação para piscicultura no Sul do ES

Entre os dias 14 e 15 de março, o município de Muniz Freire será palco da Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Agricultura in Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura. A feira é realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

O Fórum Piscicultura será um espaço direcionado aos agricultores, acadêmicos e empresários do ramo de piscicultura. Lá, poderão trocar conhecimentos e ideias inovadoras, que impulsionem a produção do setor no Estado. Além das palestras, um dia de campo em uma propriedade modelo está programada.

Para o diretor da GFC Eventos, Elias Carvalho, o Fórum é fundamental para desenvolver a região, já que isso irá trazer capacitação técnica para todos da região do Caparaó.

“O nosso grupo está há 20 anos trabalhando para o desenvolvimento econômico do Sul. Um evento igual a esse é fundamental para desenvolver a região. Pois, iremos trazer capacitação técnica para todos os agricultores, não só de Muniz Freire, mas de todos da região do Caparaó. Serão palestras ministradas por técnicos altamente capacitados. Isso fará que a região se desenvolva. É um presente pelos 20 anos do nosso Grupo Folha do Caparaó, não somente para Muniz Freire, mas para todo o Sul”, disse Elias Carvalho.

Agricultura in foco

Já para o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Brunos Lamas: “levar eventos como estas feiras para o interior, democratiza o acesso à inovação.”

“Apoiar eventos como este demonstra o interesse do estado em fomentar a tecnologia na sociedade capixaba. Aliada sempre com temas relevantes, como neste caso, a agricultura. Além disso, ao levarmos eventos como estas feiras para o interior, democratizamos o acesso à inovação, que não pode ser elitizada de maneira alguma”, ressalta Lamas.

“Sediar a edição 2024 do Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, mostra que estamos solidificando a posição estratégica de Muniz Freire como sede de grandes eventos na Região do Caparaó. Além disso, será uma excelente oportunidade de divulgar nosso projeto de piscicultura. Com isso, trazer informação e novas tecnologias e experiências não só para os piscicultores, mas para todos os produtores rurais do Município”, afirma o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva.

Wesley Mendes, Presidente da Coopervali – Cooperativa de Piscicultores, ressalta que Muniz Freire e a região do Caparaó possuem grande potencial para o seguimento.

“É um evento muito importante e produtivo na aquicultura e piscicultura capixaba. A gente tem percebido que em várias cidades da região do Sul do Estado. Os produtores rurais estão se organizando a partir de cooperativas ou iniciativas como no município de Muniz Freire. Até porque Muniz Freire historicamente tem essa cadeia produtiva e estratégia de produção, e agora, retomada com mais força pela prefeitura. Então, marca o momento em que podemos perceber que a piscicultura no Sul do Espírito Santo começa a tomar contornos, com pequenos, médios e grandes produtores rurais. Com isso, abrindo uma nova oportunidade de cadeia produtiva na região”, destacou Mendes.

INOVAPOP

O Inova Capixaba – Agricultura in foco é uma inciativa do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP. O evento tem o propósito de impulsionar a cultura da inovação e promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado. O programa tem como objetivo principal democratizar o acesso à Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). Com isso, aproximando esses conhecimentos da sociedade, do setor produtivo e acadêmico. Sobretudo, estimulando o interesse público por temas relacionados ao conhecimento científico e tecnológico.