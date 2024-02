Água da chuva e esgoto não devem se misturar em Cachoeiro; entenda

A BRK em Cachoeiro conta com o apoio dos moradores para garantir a eficiência do sistema de esgotamento sanitário no município. A população deve ficar atenta e evitar o lançamento da água da chuva na rede de esgoto para não sobrecarregar a operação e comprometer a qualidade do serviço.

O coordenador da área de manutenção de redes, Higor Marin, explica que a rede de esgoto é projetada para receber somente o efluente dos banheiros, pias e cozinhas dos imóveis. “As redes de esgoto e as galerias de águas pluviais são sistemas diferentes e independentes. Por isso, a água da chuva não pode, em hipótese alguma, ser direcionada para a rede de esgoto”, orienta.

A água da chuva, segundo o coordenador, precisa ser enviada para a rede de drenagem pluvial, que faz o encaminhamento dessa água direto para o rio. E isso é feito com a instalação de bocas de lobo nas ruas, que normalmente ficam próximas das calçadas, e que têm a manutenção sob a responsabilidade do poder público municipal. Já o trabalho da BRK consiste em coletar o esgoto gerado nos imóveis e direcioná-lo para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), antes de devolvê-lo devidamente tratado ao corpo hídrico.

“O morador que mantém a rede de esgoto separada da tubulação de água pluvial faz a sua parte ao contribuir com o serviço prestado pela BRK ao município, com o seu próprio bem-estar e dos demais cidadãos. As ligações incorretas de água da chuva e esgoto trazem prejuízos para todos que utilizam os sistemas, com riscos de causar entupimento, mau cheiro, rompimento de rede e o retorno do esgoto para dentro dos imóveis”, afirma Higor Marin.