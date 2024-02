Atentado a Lula? Motorista tenta invadir residência oficial do presidente

O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu uma tentativa de invasão no início da manhã deste sábado (24). O episódio foi relevado pelo portal de notícias Metrópoles e confirmado pela reportagem com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). De acordo com a Secom, a Polícia está investigando e ninguém foi pego em flagrante. Mais detalhes não foram divulgados.

Segundo informações do portal Metrópoles, por volta das 6h, o motorista de um Ford Focus preto seguiu em direção ao Alvorada, onde mora o Lula, na Zona Cívico-Administrativa de Brasília. Ao ser visto na área do bloqueio de acesso, porém, o condutor teria desobedecido a ordem de parada.

Em seguida, o veículo teria furado os pneus na “cama de faquir” – dispositivo com perfuradores em metal para evitar a fuga de veículos -, escapando em direção ao Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente. Para tentar detê-lo, de acordo com a apuração do portal, um segurança atirou duas vezes contra o veículo.

Estadao Conteudo