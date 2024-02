Mulher morre após batida entre caminhão e moto em rodovia no ES

Uma batida entre um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (24), na rodovia Leste Oeste, bairro Santa Bárbara, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), o caminhão transitava sentido ao município de Vila Velha e a moto, aparentemente, seguia no mesmo sentido. A morte da motociclista foi constatada por um bombeiro que estava de folga.

A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada e esteve no local. O corpo da vítima, uma mulher de 30 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional da cidade para prestar esclarecimentos.

Segundo a Polícia Civil, somente após a finalização das oitivas, é possível obter mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.