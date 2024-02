Ator do seriado ‘The Office’ e ‘O Lagosta’ morre aos 50 anos

Ewen MacIntosh, que ficou conhecido por integrar o elenco de The Office, morreu aos 50 anos. A notícia foi confirmada por seu agente, nesta quarta-feira (21), ao The Guardian.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte pacífica de nosso querido gênio da comédia Ewen MacIntosh. Sua família agradece a todos que o apoiaram, especialmente a Willow Green Care Home. Haverá uma cremação privada para familiares e amigos próximos em breve, e um memorial comemorativo no final do ano”, dizia o comunicado.

O ator interpretou Keith na versão britânica do seriado que inspirou a série de mesmo nome americana. O cocriador e protagonista do seriado, Ricky Gervais, prestou homenagem ao amigo no X, antigo Twitter.

“Notícias extremamente tristes. O divertidíssimo e adorável Ewen Macintosh, conhecida por muitos como ‘Big Keith’ do The Office, faleceu. Um original absoluto”, lamentou.