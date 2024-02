Batida entre carro e ônibus deixa feridos em rodovia de Alegre

Passageiros de um ônibus ficaram feridos após o coletivo ser atingido por um carro na manhã desta quinta-feira (22), em zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o ônibus seguia na pista quando o carro não conseguiu parar e atingiu a traseira do coletivo.

Leia também: Vídeo mostra motociclista sendo arremessado após batida em Cachoeiro

A PM informou que, por causa da batida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro às vítimas. A quantidade de feridos não foi informado e a causa do acidente é desconhecida.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.