Vídeo mostra motociclista sendo arremessado após batida em Cachoeiro

Um motociclista foi socorrido para o hospital após a moto em que ele estava bater na lateral de um veículo na tarde desta quarta-feira (21), na Avenida José Rosa Machado, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo Hyundai Creta, de cor branca, realizou uma ultrapassagem, quando a moto que seguia no sentido contrário, bateu na lateral do Creta e foi arremessado contra as motos e um Fiat Uno vermelho que estavam estacionados no acostamento da avenida.

Por causa da batida, o condutor da moto teve ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado.

