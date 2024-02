Botafogo faz 2 a 0, mas cede empate no final para o Nova Iguaçu

Em um duelo de topo da tabela, o Botafogo chegou a estar vencendo o Nova Iguaçu por 2 a 0. No final do jogo, porém, brilhou a estrela do centroavante Carlinhos, que marcou duas vezes e empatou o confronto em 2 a 2, no único jogo deste sábado da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Bezerrão, no Distrito Federal, e confrontou o segundo (Botafogo) e o terceiro colocados da classificação.

Contudo, com o empate cedido no final, o Botafogo chega aos 11 pontos, dois a menos do que o líder Fluminense, que enfrenta neste domingo o Boavista (5º colocado com nove pontos). O resultado esfria o embalo do time do técnico Tiago Nunes, que na próxima quarta (7) terá pela frente seu primeiro clássico na temporada diante do Flamengo.

O jogo

Mesmo com as condições do campo do Bezerrão longe das ideais, as equipes conseguiram criar algumas oportunidades no primeiro tempo, mas o Botafogo só abriu o placar aos 44 minutos. Hugo cobrou falta pelo lado direito do ataque. Três jogadores surgiram livres no meio da área para finalizar, mas foi o zagueiro Lucas Halter quem tocou de cabeça para marcar. Foi o seu primeiro gol com a camisa botafoguense.

“Muito feliz com meu jogo aéreo, venho trabalhando muito no dia a dia e é algo muito gratificante pra mim”. O duelo deste sábado contra o Nova Iguaçu, foi o seu quinto jogo pelo time carioca.

Contudo, o Botafogo voltou com Jeffinho no lugar de Tiquinho Soares, que saiu com indisposição. E foi dele a melhor chance no início do segundo tempo. Em jogada individual, o atacante bateu da entrada a área de perna direita. O goleiro Fabrício Santana espalmou para escanteio.

Aliás, aos 18 minutos, Júnior Santos invadiu a área do Nova Iguaçu pela direita e, quando já estava à frente do zagueiro, foi ao chão. Assim, o pênalti foi marcado após revisão do VAR. Eduardo cobrou deslocando o goleiro e fez 2 a 0 para o Botafogo.

Empate do Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu fez seu gol logo na sequência. Carlinhos aproveitou desatenção da zaga, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para diminuir a vantagem. Aliás, o atacante empatou aos 43 minutos. Após cobrança de falta, ele apareceu no meio da área e esticou a perna esquerda para marcar seu segundo gol no jogo e seu quinto na competição.

Sobretudo, neste Carioca, o atacante do Nova Iguaçu marcou contra Flamengo, Vasco e Botafogo. Ele não atuou contra o Fluminense, por estar suspenso. Carlinhos é o artilheiro com cinco gols em cinco partidas. Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu recebe o Madureira, quarto colocado, na quinta.

Ficha técnica

BOTAFOGO 2 X 2 NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO – John Victor (Gatito Fernández); Tchê Tchê (Nilton), Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Kayque), Marlon Freitas e Eduardo (Raí); Tiquinho Soares (Jeffinho), Júnior Santos e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.

NOVA IGUAÇU – Fabricio Santana; Cayo Tenório (Yan), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho (Ronald), Albert, Xandinho (Lucas Campo) e Yago Ferreira (João Victor); Carlinhos e Bill (Emerson Carioca). Técnico: Carlos Vitor.

GOLS – Lucas Halter, aos 44 minutos do primeiro tempo; Eduardo (pênalti), aos 21 minutos do segundo tempo; Carlinhos, aos 23 minutos e aos 43 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Xandinho, Carlinhos, Fernandinho, Gabriel Pinheiro e Ronald (Nova Iguaçu), Bastos e Danilo Barbosa (Botafogo).

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus

RENDA – R$ 515.846

PÚBLICO – 5.710 presente.

LOCAL – Estádio Bezerrão, em Gama (DF).

Estadao Conteudo