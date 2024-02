Cachoeiro: mais de mil vagas gratuitas para curso técnico

Profissionais com formação técnica adquirem habilidades específicas que contribuem para a inovação e para o aumento da produtividade nas empresas, além de serem rapidamente inseridos no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa de egressos Senai 2021-2023, 84,4% dos ex-alunos de cursos profissionais de nível médio da instituição estão empregados.

Para gerar mais oportunidades, o Senai ES, em parceria com a Secretaria de Educação (Sedu), abriu 1.120 vagas gratuitas para cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. São oportunidades para os cursos de Eletrotécnica, Mecânica, Eletroeletrônica, Logística, Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Sistemas e Energias Renováveis. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e vão até o dia 1º de março.

“Essa é mais uma parceria do Senai ES com o Governo do Estado para inserir os seus estudantes no mercado de trabalho. Sabemos que temos uma alta demanda nas indústrias por mão de obra qualificada e, por outro lado, jovens que estão terminado o ensino médio com a expectativa de conseguirem uma vaga de emprego. O Senai tem a missão de formar novos profissionais e impulsionar a indústria do ES, dando uma oportunidade para os estudantes se qualificarem e terminarem o ensino médio já com um diploma de curso técnico em mãos”, ressaltou Tatiane Franco, gerente executiva de Educação do Senai ES.

Podem participar estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual. As vagas serão ofertadas nas unidades do Senai ES: Aracruz, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra e Vitória. Os alunos matriculados receberão uma bolsa-auxílio para estudar.

“A parceria do Sistema S representa uma conquista para os estudantes de toda a rede estadual e é a maior compra de vagas de cursos de educação profissional já feita na história da Sedu. Não só fortalece nossa relação com instituições de excelência e respeitadas no mercado como proporciona aos estudantes uma formação integral, que os prepara para o mundo do trabalho e contribui para a materialização de seus projetos de vida”, afirmou a gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque.

“O diálogo e a interlocução com o Governo do Estado fazem cada vez mais parte do dia a dia da Findes e dos setores industriais. No que diz respeito à Educação, compartilhamos a mesma visão: expandir a qualificação profissional. Isso não apenas impulsiona a produtividade das indústrias, mas também fomenta o desenvolvimento de todo o Espírito Santo”, complementou a presidente da Findes, Cris Samorini.

O resultado será divulgado no dia 04 de março e as matrículas podem ser realizadas ente os dias 05 e 08 de março. Para se inscrever, o candidato poderá acessar o endereço eletrônicohttps://selecaoaluno.es.gov.br/Pronatec/Concurso.aspx?id=94 / (Basta clicar na opção “Fazer inscrição”).

Serviço:

Inscrições: 21/02 a 01/03

21/02 a 01/03 Divulgação do resultado: 04/03

04/03 Matrícula dos candidatos: 05 a 08/03

05 a 08/03 Chamada de suplentes: 12/03

12/03 Início das aulas: 11/03