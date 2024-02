Caminhonete invade a contramão e bate de frente com caminhão em Mimoso

Uma caminhonete bateu de frente com um caminhão na manhã desta quarta-feira (28), na Rodovia Sebastião Tâmara, que liga o município de Mimoso do Sul à BR-101.

De acordo com informações iniciais colhidas no local, a condutora da caminhonete Hilux, de cor prata, estava com o filho vindo de um velório no estado do Rio de Janeiro, quando provavelmente dormiu no volante, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão carregado de madeira que seguia para Campos, também no Rio de Janeiro.

Na batida, os ocupantes da caminhonete ficaram feridos e foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dos pacientes não foram divulgados.