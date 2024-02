Fiscalização da PRF resulta em três apreensões na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde da última segunda-feira (26), três apreensões durante fiscalização ao longo da BR-101, contribuindo para a segurança nas estradas.

Segundo a PRF, a primeira apreensão ocorreu no km 37 da BR-101, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, onde a equipe realizou a abordagem de um Corolla Cross. Na abordagem, foi constatado que o passageiro estava em posse ilegal de uma pistola calibre .380, acompanhada por 17 munições.

Logo no início da noite, no km 256 da BR-101, na região de Serra, uma motocicleta Honda/CG foi identificada como clonada durante uma abordagem de rotina. O automóvel original, faturado para o estado do Rio de Janeiro, não possuía primeiro emplacamento junto ao Renavam, nem registro de furto/roubo conhecido.

Quatros horas depois, poucos quilômetros adiante, no km 240 da mesma rodovia, outra moto Honda/CG foi flagrada como clonada. Foi possível a identificação do automotor original, o qual possuía restrição de roubo/furto, ocorrido no dia 31 de janeiro de 2023, no município de Serra. O condutor, além de estar com o veículo adulterado, foi encontrado em posse de substância ilícita.

Portanto, os suspeitos foram encaminhados às autoridades policiais para os procedimentos legais cabíveis.