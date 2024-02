Cantor Thiago Brado apresenta seu novo show na Festa da Penha 2024

Um dos principais nomes da música cristã do Brasil, de renome internacional, confirmou presença na Festa da Penha 2024. É o cantor e compositor Thiago Brado, que vai apresentar sua mais nova turnê “Clássicos da Igreja” durante o evento em homenagem à padroeira dos capixabas. O show será no domingo, dia 7 de abril, logo após a Romaria das Mulheres.

Os capixabas estarão entre os primeiros a receberem a nova turnê do artista, que estreia em março. Thiago tem mais de 10 anos de carreira e já se apresentou em mais de cinco países da Europa. Foram mais de 100 shows pelo Brasil somente no ano passado. O artista também se destaca nas redes sociais.

O clipe da música “Minha Essência” tem mais de 175 milhões de visualizações, dando ao cantor o título de católico mais visto no mundo no YouTube. Entre as presenças confirmadas está também a cantora Eliana Ribeiro em uma noite especial junto com o grupo Mães Que Oram Pelos Filhos no dia 5 de abril, sexta-feira. “Nossa expectativa é levar um número considerável de mães e proporcionar um momento de muita oração e alegria. Porque as mães estão cansadas e sofridas”, diz Ângela Abdo, responsável pelo Mães Que Oram Pelos Filhos. Ela destaca que as mães gostam muito da Eliana, que traz no seu testemunho que é filha de mãe que ora e hoje é mãe que ora. “É um exemplo que carrega essa alegria e esperança de que tudo pode ser mudado pela força da oração”, reforça Ângela.

A Festa da Penha 2024 acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril e é uma realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. Está entre as três maiores festas marianas do Brasil e é o maior evento do Espírito Santo, que está na 454ª edição.