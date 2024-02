Cão da PM encontra drogas escondidas em condominínio em Cachoeiro

A Polícia Militar, com ajuda do Cão Messi, apreendeu drogas que estavam escondidas em um condomínio na noite da última quinta-feira (15), no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, os militares receberam denúncias anônimas de que havia um intenso tráfico de drogas no condomínio.

No local, com ajuda do Cão Messi, os policiais realizaram buscas e encontraram dentro de uma caixa de mangueira de incêndio uma sacola com 39 papelotes de cocaína, sete buchas de maconha, uma pedra média de crack, 98 pedras de crack e um rádio comunicador com base para carregamento. Ninguém foi detido.

Diante dos fatos, os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as providências cabíveis.