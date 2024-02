Motorista perde controle de veículo e bate em poste em Itapemirim

Um homem ficou ferido após perder o controle do veículo e bater em um poste na tarde da última quinta-feira (15), no bairro Caiado, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da direção e bateu em um poste quando fazia a rotatória, próximo ao Parque de Exposições.

Leia também: Trabalhador de 22 anos morre prensado por máquina em empresa de Castelo

Por causa da batida, o condutor ficou ferido e foi socorrido desacordado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).