Caparaó: visitante do Pico da Bandeira é resgatado com hipotermia

Uma pessoa que visitava o Pico da Bandeira, na região do Caparaó, teve hipotermia e precisou ser resgata por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), na última segunda-feira (12).

A região é considerada uma mais altas do Espírito Santo. De acordo com o NOTAER, uma equipe foi aciona pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMES).

Ao chegar ao local, os socorristas prestaram os atendimentos emergenciais e entregaram a vítima aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Iúna.

Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa resgatada.

