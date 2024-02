Capixaba é campeã internacional de capoeira no Rio de Janeiro

A atleta capixaba Janaelly Alves Farias, moradora de Cariacica, subiu ao pódio no Campeonato Internacional de Capoeira “Volta do Mundo – Bambas” e conquistou a medalha de ouro. Aliás, o torneio aconteceu no último sábado (27), no Rio de Janeiro.

Todavia, Janaelly disputou contra a chilena Coni López, na categoria jogo casado feminino, e levou a vitória. A atleta capixaba faz parte do projeto “Capoeira Transformando Vidas”, da Associação Cultural Artística Popular Orientada ao Esporte e de Incentivo às Raízes Afro-brasileira (A.C.A.P.O.E.I.R.A), e viajou com transporte concedido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Sobretudo, a capixaba agradeceu o apoio recebido por todos no perfil dela no Instagram e mostrou entusiasmo com os próximos desafios que virão. “Agradeço pela torcida e pela galera que estava presente. Estou muito satisfeita com tudo. Foi muita dedicação e ver isso dando resultado é muito bom. Muito obrigada a todos, de coração. Mais para frente tem mais”, comemorou a lutadora Janaelly Alves Farias.

A idealizadora do projeto e treinadora da atleta, Alessandra dos Santos, foi a única coach mulher presente na competição. Assim, destacou a importância do projeto e agradeceu o apoio da Sesport.

“O projeto é gratuito e atende a crianças, jovens e idosos. Além de ajudar a comunidade, também amplia a possibilidade profissional de quem participa. Já tenho alunos dando aulas de capoeira em várias escolas. Agradeço muito pelo apoio e pela parceria da Sesport”, destacou Alessandra dos Santos, também conhecida como Mestre Baixinha.