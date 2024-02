Capixabão: Estrela do Norte recebe Porto Vitória no Sumaré

Após derrota fora de casa, o Estrela do Norte vai receber “novamente” o Porto Vitória no Sumaré, em confronto válido pela 4ª rodada do Capixabão 2024.

No final de 2023, as duas equipes se enfrentaram no Sumaré, em jogo amistoso. A partida foi realizada pouco depois do Estrela montar seu elenco para temporada 2024. Ou seja, foi o primeiro jogo do “novo elenco” e o alvinegro acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Sobretudo, o Estrela do Norte não vem fazendo um bom Campeonato Capixaba até o momento, em três jogos, foram duas derrotas e um empate, e a equipe vai buscar sua “redenção” no Sumaré.

Após os resultado ruins, o Estrela do Norte anunciou nesta terça-feira (30), que o técnico Ney Barreto não comanda mais o Alvinegro do Sumaré. Contudo, com a saída do treinador, quem assume a equipe no jogo contra o Porto Vitória é Anderson Grasseli, diretor de futebol.

Anderson já havia assumido o alvinegro em 2023, contra o Atlético Itapemirim, também por desligamento do técnico.

Com o empate do Rio Branco FC contra o Desportiva na noite desta quarta-feira (1), a equipe alvinegra caiu para 9ª colocação do Campeonato Capixaba. Assim, ocupa a primeira vaga dentro da zona de rebaixamento. Assim, a vitória na noite desta quinta-feira (1) é essencial para recomposição do Estrela no Capixabão.

Já o Porto Vitória, ocupa a 3ª colocação do estadual, com duas vitórias e um empate, e vai ao Sumaré buscar a liderança do Campeonato Capixaba.

Ingressos

A entrada para o jogo contra o Porto Vitória está no valor de R$ 20,00 para os homens, mulheres e crianças não pagam! Aliás, segundo a publicação no Instagram oficial do clube alvinegro, todos os ingressos serão vendidos no dia da partida.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes