Carro fica completamente destruído após bater em caminhão em Cachoeiro

A frente de um carro ficou completamente destruído após o condutor bater na traseira de um caminhão na tarde do último sábado (24), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro.

Testemunhas que presenciaram o acidente contaram que o carro seguia na avenida, quando não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do caminhão, que seguia logo a frente.

Ainda, segundo testemunhas, com o impacto da batida, o carro rodou no asfalto e foi parar no acostamento da pista. Não há informações sobre feridos.

A dinâmica não foi esclarecida pela Polícia Militar até a publicação do texto.