VÍDEO | Loja de roupas é arrombada em Cachoeiro

Uma câmera de segurança flagou o momento em que um homem, ainda não identificado, arromba uma loja de roupas masculinas, na madrugada deste domingo (25), em Cachoeiro de Itapemirim.

O estabelecimento comercial fica localizado na Av. Jones dos Santos Neves, bairro Caiçara, próximo ao supermercado Perim Center.

Pelas imagens, é possível observar o momento em que o homem, que vestia uma calça preta e estava sem camisa, furta alguns itens da loja.

A porta de vidro do estabelecimento comercial foi completamente quebrada. No local, ainda é possível observar os estilhaços.

Não há informações se o suspeito foi localizado ou preso. As polícias Civil e Militar do Espírito Santo foram contactadas para mais esclarecimentos. Assim que o AQUINOTÍCIAS.COM receber as informações oficiais, a matéria será atualizada.

Veja o vídeo:

Prejuízos

O empresário e dono da loja Paris Style, Leonardo Souza, lamentou a falta de segurança na região, bem como o prejuízo ocasionado pelo arrombamento.

“O prejuízo maior é porta em vidro. As roupas em si, gira em torno de R$ 700,00, fora a porta. Mas conversando com outras pessoas, que também são comerciantes, eles falaram que tanto nos bairros BNH e no IBC também foram roubados nessa última semana, não sei se é a mesma pessoa”, ressaltou o empresário.

O proprietário da loja chegou a ir na delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O), mas não conseguiu e foi orientado a voltar ao órgão nesta segunda-feira (26).