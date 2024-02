Chrystian é internado para exames de transplante de rim; mulher do cantor vai doar

O cantor Chrystian, famoso pela dupla Chrystian e Ralf, foi internado em São Paulo para realizar exames pré-operatórios para um transplante de rim. A informação foi divulgada por equipe do cantor via Instagram nesta quinta (22). “Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética”, explica a nota.

O cantor precisa de doação de um novo órgão, que será feita pela mulher do sertanejo, Key Vieira. O procedimento será realizado no dia 11 de março, por meio de laparoscopia, método cirúrgico avançado e menos invasivo.

Crystian está internado no hospital HRIM – Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, na capital paulista. Ainda segundo a equipe, o paciente passa bem e seu retorno aos palcos já está marcado para o dia 20 de abril.

Atualmente, o cantor se dedica à carreira solo. A dupla de Chrystian com o irmão, Ralf, tem mais de 20 álbuns lançados e fez sucesso nos anos 1980 e 1990, com músicas como Mia Gioconda (trilha da novela O Rei do Gado), Cheiro de Shampoo e Nova York.

Estadao Conteudo