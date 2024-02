Chuvas intensas provocam estragos em Cachoeiro

Chuvas fortes e ventos intensos atingiram bairros de Cachoeiro, no final da tarde desta quinta-feira (1).

No BNH, além de ruas e avenidas alagadas, relâmpagos também foram registrados na localidade. Já no São Geraldo e no São Francisco de Assis, moradores relataram alagamentos e falta de energia elétrica.

LEIA TAMBÉM: PERIGO! Sul do ES recebe alerta laranja para tempestade nesta quinta (1°)

Outros bairros que tiveram prejuízos por conta do mal tempo estão Gilson Carone, Nova Brasília, Ilha da Luz, onde houve relato de fortes ventos e ruas alagadas.

Queda de árvore e destelhamento

Telhados também foram arrastados pela força do vento nos bairros IBC e São Francisco de Assis. De acordo com informações preliminares, uma árvore caiu em cima de um ônibus no Parque das Laranjeiras. Não há informações sobre vítimas.

Fotos: Reprodução | Rede social

Fotos: Reprodução | Rede social

Alerta laranja

A cidade está sob alerta laranja. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Com grau de severidade de perigo, o alerta é válido até às 10h desta sexta-feira (2), e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Vídeo