Com reservas, Fluminense empata com Boavista e segue líder na Guanabara

O Fluminense quase perdeu a sua invencibilidade na Taça Guanabara, neste domingo (5), quando empatou por 2 a 2 com o Boavista, em jogo da sexta rodada disputado no estádio de Bacaxá, em Saquarema. O técnico Fernando Diniz escalou um time de reservas. Apesar do tropeço, o tricolor lidera com 14 pontos, enquanto o Boavista tem 10.

Esta foi a primeira vez que Diniz escalou seus reservas, como o goleiro Felipe Alves, os zagueiros Antônio Carlos e David Braz, além do recém-contratado, Terans. Na rodada passada, com os titulares, o Fluminense tinha goleado por 4 a 1 o Bangu. Nas quatro primeiras rodadas, com a base do Sub-20, Marcão atuou como técnico e se manteve na liderança.

O jogo

O início foi animado porque o Fluminense saiu na frente logo aos oito minutos, quando Justen fez o passe para Lelê. O atacante passou por um marcador e chutou cruzado: 1 a 0. Mas a reação do Boavista também foi rápida. Aproveitou dois erros na “linha burra” defensiva para dar a virada, em lances revisados pelo VAR – Árbitro de Vídeo.

O primeiro aos 12 minutos, quando Matheus Alessandro foi lançado nas costas de Justen, foi à linha de fundo e cruzou. Na pequena área, Matheus Lucas chegou de carrinho, empurrando a bola para as redes. O segundo foi pior ainda, porque após um lançamento da linha defensiva, Matheus Lucas saiu em disparada já nas costas da defesa. Ao entrar na grande área ele desviou do goleiro Felipe Alves, que saiu em desespero: 2 a 1.

Justen ficou nos vestiários e o técnico Fernando Diniz optou pela entrada de João Neto, além de tirar Yoni para a entrada de Kauã Elias. As alterações, porém, não melhoraram a produção ofensiva. Bem armado, o Boavista ainda criou boas chances para ampliar o marcador. Diniz ainda aproveitou a parada técnica para hidratação para tentar organizar o Fluminense, mas o time foi confuso no ataque, não fez as infiltrações e sentiu falta de um articulador. Mesmo confuso, o Fluminense empatou aos 36 minutos, com João Neto.

Na sétima rodada, o Fluminense vai receber o Sampaio Corrêa, quinta-feira (8), às 21h30, em sua primeira apresentação no Maracanã. Enquanto isso, o Boavista vai atuar de novo em casa, desta vez, diante da Portuguesa, quarta-feira (7), às 19h15.

Ficha técnica

BOAVISTA 2 X 2 FLUMINENSE

BOAVISTA – André Luiz; Pablo Maldini, Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson; William Oliveira (Gabriel Almeida), Ryan Guilherme (Léo Costa) e Crystopher; Jeffinho (Mateus Ludke), Matheus Lucas (Gabriel Conceição) e Matheus Alessandro (Abner Vinícius). Técnico: Filipe Cândido.

FLUMINENSE – Felipe Alves; Justen (Kauã Elias), Antônio Carlos (Arthur), David Braz e Diogo Barbosa; Felipe Andrade, Daniel e Terans; Yony González (João Neto), Lelê e Isaac. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Lelê, aos oito, Matheus Lucas, aos 12 e aos 17 minutos do primeiro tempo; João Neto, aos 36 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Sheldon, Abner Vinícius e Gabriel Conceição (Boavista).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio de Bacaxá, em Saquarema (RJ).

Estadao Conteudo