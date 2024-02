Comerciante é ameaçada e tem dinheiro levado por assaltante em Cachoeiro

Uma comerciante viveu momentos de terror após ter a loja invadida por assaltante na tarde da última quarta-feira (21), na Rua 25 de Março, no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, segundo a dona da loja, que preferiu não se identificar, o assaltante chegou em uma bicicleta e efetuou o assalto. “Então, o criminoso me vigiou e encostou a bicicleta em frente a uma outra loja. Neste momento, quando a cliente saiu da loja, ele entrou e anunciou o assalto. Ele pediu o dinheiro do caixa e eu entreguei. Além disso, ele queria me trancar no banheiro. Disse que estava armado com uma faca e se eu gritasse ia me matar”, explicou.

A vítima contou que o dinheiro roubado foi uma pequena quantia, mas não soube informar o valor exato.

“Não dá para saber o valor exato, mas não foi muita coisa. Foi mais ou menos R$ 100,00 em nota de R$ 10,00 e R$ 20,00. Esse dinheiro é o que fica no caixa da loja. Ele tentou levar o notebook, porém não conseguiu e desistiu. Ele poderia ter me deixado com um prejuízo maior, mas graças a Deus não aconteceu”, relatou.

Ainda, segundo a vítima, quando ela fez a postagem do que realmente havia acontecido, outros comerciantes começaram a mandar fotos e vídeos, momento em que ela reconheceu o assaltante.

“Quando fui postar o que realmente havia acontecido, outras pessoas começaram a me mandar mensagens, fotos e vídeos de câmera de segurança e acabei reconhecendo o criminoso praticando o assalto em outros comércios. Aliás, ele chegou a assaltar uma sorveteria aqui perto”, explicou.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.