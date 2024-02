Homens invadem casa e furtam motor de freezer e fios de cobre em Mimoso

Criminosos invadiram uma residência e furtaram motores de freezer e fios de cobre na manhã desta quinta-feira (22), no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul.

No boletim de ocorrência disponibilizado pela Polícia Militar, a vítima relata que recebeu informações de que teriam pessoas furtando objetos em sua residência. Os militares foram ao local e constataram que dois motores de freezer e fios de cobre haviam sido levados pelos criminosos.

Ainda, segundo a vítima, o suspeito seria um homem de estatura baixa e branco. A vítima chegou a perguntar aos suspeitos onde eles iriam com um balde que seria de seu imóvel. Porém, eles pediram para a vítima não se meter nisso e seguiram para o centro do município.

Diante disso, os militares fizeram buscas na região juntamente com a vítima, mas nenhum suspeito foi localizado.

