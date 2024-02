Concurso da Prefeitura de Cachoeiro recebeu mais de 24 mil inscrições

Após o encerramento do período de inscrições, o Concurso Público da Prefeitura de Cachoeiro recebeu mais de 24 mil inscrições. Isso representa uma média de 65,43 candidatos para cada uma das 370 vagas oferecidas. As provas serão aplicadas entre os meses de março e abril deste ano.

O certame, que teve editais publicados no último mês de janeiro, contempla cargos para os níveis fundamental, médio e superior. Isso em diversas áreas de atuação, com salários iniciais que variam de R$ 1.448,02 a R$ 11.894,45.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Antônio Carlo Valente, é importante que os candidatos observem a data final para o pagamento da taxa de inscrição, que varia para cada edital do certame.

“Para aqueles que não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, é imprescindível realizarem o pagamento antes da data limite. Só assim terão sua inscrição efetivada e estarão habilitados para realizarem as provas”, destaca Valente.

Todos os editais do Concurso Público da Prefeitura de Cachoeiro, bem como seus respectivos anexos, estão disponíveis no site da Prefeitura. No entanto, lá é possível conferir todos os detalhes do certame, como quantitativo e reserva de vagas, remunerações, benefícios, conteúdos programáticos das provas, dentre outras informações relevantes.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) será responsável pela realização do concurso, instituição que figura entre as maiores do Brasil na área de certames públicos. A contratação foi celebrada com respaldo no inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).