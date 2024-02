Confira a lista de farmácias de plantão neste domingo (18) em Cachoeiro

Está querendo saber se tem farmácia aberta neste domingo (18) em Cachoeiro? Segundo dados da prefeitura, seis farmácias estão funcionando em regime de plantão, em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e também entrega em domicílio.

O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h).

1 – DROGARIA BRITO

End: Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu – em frente

ao Supermercado Casagrande Tel.: 99999-7445

2 – USIMED

End: Pça Gilberto Machado, 11 – Gilberto

Machado – próximo a Unimed Tel.: 3522-8511

3 –DROGARIA PARAÍSO

End: Rua Edson Carone, 01 – Coronel Borges

Próximo a pracinha Tel.: 3522-1415

4 – DROGARIA LÍDER

End: Rua Bolivar de Abreu, 09 Abelardo Machado

ao lado da Academia Elite Tel.: 3522-2023

5 – DROGARIA JARDIM ITAPEMIRIM

End: Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim

Itapemirim – próximo ao CAIC Tel.: 3521-4477

6 – FARMAVOCÊ

End: Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa

em frente ao Sup. MultiShow Tel.: 3015-8987

