Confira o relatório anual de qualidade da água de Cachoeiro em 2023

A BRK, responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, disponibiliza todos os anos o Relatório Anual de Qualidade da Água, que atesta a potabilidade da água distribuída à população.

A empresa monitora em tempo real e por meio de análises laboratoriais se a água tratada está dentro dos padrões legais de conformidade, assegurando que o recurso retirado dos mananciais recebeu o adequado tratamento. Para isso, a concessionária envolve profissionais qualificados e segue uma metodologia moderna.

O informativo digital, disponível no site da concessionária, descreve o processo de distribuição de água potável desde a captação no manancial até o hidrômetro dos imóveis, além de detalhar os números relativos ao controle de qualidade para a melhoria contínua do processo. Dessa forma, os moradores de Cachoeiro podem conhecer a origem e entender como é realizado o tratamento da água que consomem.

“A BRK garante a qualidade da água, controlando todo o processo de tratamento, desde a captação no Rio Itapemirim, na estação de tratamento de água, nos reservatórios e na rede de distribuição, visando sempre a excelência do produto final entregue aos clientes. Assegurar que a água atenda sempre aos padrões de potabilidade exigidos por lei é uma responsabilidade contínua”, afirma Marcos Pontes, gerente de operações da BRK.

As análises da qualidade da água de Cachoeiro de Itapemirim são realizadas em laboratório próprio da companhia e em contratados, que atendam aos requisitos para laboratórios expressos na Portaria. A BRK reporta os resultados dos monitoramentos legais ao Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) do munícipio. A concessionária controla os parâmetros físico-químicos (cor, cloro, flúor, turbidez, pH, dentre outros) e microbiológicos da água.

“Comprometida com o meio ambiente e com a segurança, em 2023 a BRK em Cachoeiro realizou mais de 299 mil análises laboratoriais da água produzida e distribuída em toda a cidade, o que reforça nosso compromisso com o rigoroso controle de qualidade em todo o processo”, completa Marcos Pontes.

O Relatório de Qualidade da Água de Cachoeiro de Itapemirim pode ser acessado nesta página: https://brkambiental.com.br/relatorio. É possível também acessar o link pelo WhatsApp (11) 99988-0001 da BRK.