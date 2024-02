Confira quais escolas de Cachoeiro tiveram o início das aulas adiado

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou quais escolas municipais tiveram o início das aulas, marcado para a próxima segunda-feira (5), adiado por conta do temporal, que atingiu a cidade e danificou as unidades. No total, cinco escolas seguem sem previsão de início das aulas.

A EMEB Monte Belo teve a estrutura comprometida e está temporariamente fechada. A creche municipal do Alto União teve telhas, playground e portão de entrada destruídos, e segue fechada nos próximos dias.

Na escola Teresa Valiatti, no bairro Boa Esperança, a estrutura da torre de água quebrou e abastecimento na unidade está interrompido. Além disso, o sistema de incêndio foi danificado.

A escola Luiz Marques Pinto, no bairro Boa Vista foi destelhada, teve os toldos danificados, assim como as calhas. Também foi danificada a cobertura da torre do sistema de incêndio.

Já a escola Lucila Araújo, no bairro Parque Laranjeiras teve o telhado danificado. O playground também sofreu danos e parte do muro caiu. Nesses locais ainda não há previsão de volta às aulas. As outras escolas municipais começam o ano letivo normalmente na próxima segunda-feira (5).

Temporal em Cachoeiro causou estragos

Durante o temporal que atingiu Cachoeiro de Itapemirim no fim da tarde da última quinta-feira (1°), foram registrados pela Defesa Civil pontos de alagamento nos bairros: Coronel Borges, Rui Pinto Bandeira, IBC, Maria Ortiz e Nova Brasília.

Também foram registradas queda de árvores nos bairros: Jardim Itapemirim, Aeroporto, Village da Luz, Independência, Recanto e Gilberto Machado.

As quadras esportivas dos bairros Santo Antônio, Paraíso e Bela Vista ficaram cobertas de lama, e estão recebendo serviço de limpeza nesta sexta-feira (2).

Além disso, o CRAS dos bairros Zumbi e Alto Independência foram destelhados e tiveram a parte interna danificada. No CRAS de Jardim Itapemirim registrou muita lama. As unidades estão fechadas para atendimento ao público.

A Unidade de Saúde do bairro Jardim Itapemirim está sem energia elétrica nesta sexta-feira (2), e o atendimento ao público também está suspendo.

A rua Bahija Magid Aarão, no bairro Vila Rica, está totalmente interditada por conta de um buraco que abriu na via. Não há previsão de liberação.

As equipes da Prefeitura de Cachoeiro estão nas ruas com sete caminhões pipa, para realizar limpeza, desobstruindo bueiros, galerias e atendendo os moradores.