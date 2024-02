Cachoeiro ainda tem bairros sem energia nesta sexta (2), após o temporal

O temporal que atingiu Cachoeiro de Itapemirim no fim da tarde da última quinta-feira (1°), causou alagamentos, derrubou postes, destelhou casas e deixou várias bairros sem energia elétrica. No entanto, na manhã desta sexta-feira (2), muitos moradores contabilizam os prejuízos e as equipes da EDP seguem trabalhando para retomar o fornecimento.

Moradores dos bairros Monte Cristo, São Francisco de Assis, São Geraldo, Amarelo, Zumbi e União relataram a falta de energia após o temporal. No entanto, nesta sexta-feira (2), moradores dos bairros Zumbi, União e Monte Cristo disseram que permanecem sem o fornecimento de energia elétrica.

Por meio de nota, a EDP informa que equipes da concessionária já estão mobilizadas para o atendimento das ocorrências, após o temporal que atingiu o município de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (1°), a fim de restabelecer o fornecimento de energia o quanto antes. Aliás, a Concessionária esclarece que as chuvas acompanhadas de fortes ventos e de intensas descargas atmosféricas elevam o volume de atendimentos.

Entre as ocorrências estão, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade e elevam de forma expressiva o nível de criticidade da operação do sistema elétrico.

Vale destacar que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.

Cuidados devem ser redobrados

No entanto, durante o período de tempestades, os cuidados com a segurança devem ser redobrados. Seguem orientações:

Durante as tempestades, fique em casa;

Se estiver na rua, não busque abrigo sob árvores;

Evite tomar banhos durante a tempestade;

Evite nadar no mar, lagos ou piscinas durante a tempestade;

Não estenda roupas em varais de arame durante a aproximação da tempestade;

Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas durante a tempestade;

Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

Se estiver na rua, ao se deparar com fios caídos no chão, não se aproxime;

Se estiver dirigindo, permaneça no veículo.

No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

