Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Cachoeiro

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado em avançado estado de decomposição, na tarde desta terça-feira (6), na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado em um matagal, juntamente com uma motocicleta que estava queimada e, segundo informações, pertencia a um jovem que foi visto pela última vez na noite do último sábado (3), no bairro Coronel Borges.

A PM disse ainda que não foi possível confirmar a identidade por conta da condição em que o corpo foi encontrado. Será necessário aguardar resposta da Perícia da Polícia Civil.