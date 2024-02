Troca de tiros deixa um morto e outro gravemente ferido em Marataízes

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido durante uma troca de tiros em um posto de combustível, na noite da última segunda-feira (5), no bairro Cidade Nova, em Marataízes.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), um dos envolvidos na troca de tiros chegou em alta velocidade na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em um veículo modelo Fiat Uno, e relatou que teria sido atingido por disparos de arma de fogo.

Já dentro da unidade, ele entregou a arma e um carregador com 11 munições para enfermeira, que entregou a GCM. O homem ainda informou que estava no posto de combustível, quando dois suspeitos chegaram e teriam ido em sua direção. Eles teriam entrado em luta corporal e, segundo a vítima, tentaram pegar sua arma, momento em que ele efetuou um disparo, que acertou um dos homens.

O suspeito atingido foi socorrido por uma ambulância que estava abastecendo no posto no momento, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Segundo informações, o comparsa efetuou vários disparos de arma de fogo contra o homem, que foi atingido no lado esquerdo do corpo, no rosto, no peito e no braço.

Após os primeiros socorros na UPA, ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Cachoeiro, sob escolta da GCM e PM.

A arma utilizada por ele foi entregue na Delegacia de Itapemirim, além de uma cápsula calibre 9mm, um projetil de 9mm, sete cápsulas de calibre 22 e dois projeteis aparentemente de calibre 22.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.