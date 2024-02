Criança de 1 ano é mantida refém com faca no pescoço em Iúna

Uma criança de um ano e oito meses e uma mulher foram mantidas reféns por um jovem de 18 anos na manhã do último sábado (17), no bairro Quilombo, em Iúna.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados pois um homem estaria agredindo uma criança e uma mulher dentro de casa. No local, os vizinhos mostraram para os militares a referida casa e assim que a guarnição começou a subir as escadas, foi possível ouvir os gritos de uma mulher pedindo para ser solta. Os policiais chamaram pelo casal identificando que a polícia estava no local, e logo foram atendidos pelo homem.

No entanto, a guarnição pediu que a porta fosse aberta e o homem gritava que podia entrar, porém com a porta trancada, pediram mais uma vez que ele abrisse, e por todo tempo a mulher gritava para ser solta pois estava machucando seu pescoço. Nesse momento os militares tentaram arrombar a porta, onde o homem destrancou e quando foi aberta, se depararam com o homem muito nervoso, com uma faca de cozinha no pescoço de uma mulher.

Os militares começaram a negociar com o homem para que soltasse a mulher, porém sem sucesso. Enquanto a guarnição conversava com o criminoso, a refém informou que na casa havia uma criança, um menino de um ano e oito meses, do qual ela era babá e havia pegado a criança hoje pela manhã. Os policiais iniciaram o diálogo na tentativa de retirar a criança do local, porém o suspeito muito alterado pegou o menino no colo e colocou a faca no pescoço da criança, afirmando que não tinha nada a perder, que se não saíssem da casa ele mataria o menino e a mulher.

No momento em que ele conversava com a mãe dele, ela bateu a mão na faca tirando o abjeto de suas mãos, onde os militares rapidamente imobilizaram o homem. Nisso, a mulher e a criança foram resgatadas. Visto que ambas não estavam feridas, foi perguntado o que teria motivado o fato, e ela disse que eles eram namorados e que na terça feira (13), terminaram o relacionamento, o que não foi bem aceito pelo homem.

Após ouvir o relato da vítima e verificar que a criança não apresentava nenhuma lesão, fizeram contato com a mãe da criança, que estava trabalhando fora da cidade e não tinha condições de pegar a criança, sendo ela deixada aos cuidados da avó materna.

A vítima foi levada até a Santa Casa de Iúna para que recebesse atendimento médico. O homem foi conduzido pela PM até a delegacia de Venda Nova do Imigrante, juntamente com a faca utilizada no crime.