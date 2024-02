Mulher com sintomas de dengue é agredida pelo marido em Apiacá

Uma mulher, de 60 anos, foi vítima de agressão do marido na tarde do último sábado (17), no Morro do Chico Jorge, no município de Apiacá.

Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas davam conta de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro dentro de casa na Rua Vereador Pedro Guizzi. No local, a vítima relatou aos militares que seu companheiro chegou em casa bêbado e começou a agressão, ajoelhando em seu estômago e torcendo seu braço mesmo estando com sintomas de dengue.

A filha da vítima contou aos policiais que testemunha o relacionamento conturbado do casal, e que mesmo não presenciado as agressões, que em muitas vezes o acusado portava arma de fogo para intimidá-las. Porém, após revista detalhada nos pertences do agressor, nenhuma arma foi encontrada.

A vítima disse ainda que não foi a primeira vez em que foi agredida, mesmo tendo medida protetiva, e que teria voltado a conviver com ele há pouco mais de 15 dias por dependência afetiva.

Diante disso, o acusado foi algemado e conduzido pela PM até a 7ª Delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.