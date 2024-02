Curso gratuito de programação exclusivo para mulheres, em Cachoeiro

O Senac Espírito Santo abriu as inscrições para o Programa Jovem Programadora, projeto realizado por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 211 vagas gratuitas no curso de Programação, exclusivo para mulheres, em oito diferentes municípios do Estado: Vitória, Serra, Vila Velha, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares e Venda Nova do Imigrante.

O programa já qualificou 79 mulheres em 2023 e agora expande o número de oportunidades para promover mais inclusão em um mercado majoritariamente masculino. O Jovem Programadora funciona como uma porta de entrada para o público feminino, com idade entre 16 e 29 anos, ingressarem na área da Tecnologia da Informação (TI).

Samires Gomes, de 20 anos, é uma das participantes já profissionalizadas no programa e relatou a experiência que teve ao estudar no Senac-ES. “Participar do Jovem Programadora foi transformador para mim. A partir do curso de desenvolvimento de sistemas, consegui conquistar o primeiro lugar em uma Hackathon da Base27. Atualmente, estou preparada e busco novas oportunidades na área de TI”, disse.

Uma formação com benefícios

A oportunidade, além de ser gratuita, oferece também uma metodologia inovadora e colaborativa. Conta com uma estrutura pedagógica de excelência, certificado reconhecido pelo mercado, aproximação das mulheres à tecnologia, autoestima e assistência estudantil (transporte e alimentação). As alunas que concluem o curso ganham acesso ao Banco de Oportunidades do Senac, que conecta profissionais formados pela instituição às empresas parceiras que estão em busca de profissionais qualificados.

Para o Gerente de Programas e Projetos Sociais do Senac-ES, Romulo Gomes, a iniciativa vai além da capacitação. “Não é apenas uma oportunidade de se profissionalizar, mas um catalisador para a equidade de gênero em uma área estratégica como a Tecnologia da Informação. Nós estamos reforçando nosso compromisso com um mercado de trabalho mais inclusivo e diversificado”, explicou.

De acordo com o Diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, o programa é uma ação efetiva, que tem o propósito de encorajar e empoderar jovens. “Nosso propósito é colaborar para que cada vez mais mulheres tenham oportunidades nesse segmento. Houve um crescimento dessa área nos últimos anos, mas ainda faltam profissionais preparados e mais mulheres ocupando esse espaço”, afirmou.

Cachoeiro: inscrições abertas para o curso

As aulas acontecem de forma presencial nas Unidades do Senac, em oito municípios capixabas. Ao longo do ano o programa prevê a oferta de 211 vagas no curso, que tem carga horária de 308 horas. Vale ressaltar que as vagas são exclusivas para mulheres de 16 a 29 anos, com escolaridade a partir do 2º ano do Ensino Médio e renda per capita de até dois salários mínimos.

O início das aulas vai depender da unidade escolhida pelo aluno no ato do registro de interesse, que pode ser feito por meio de um formulário on-line: https://bit.ly/47YGWYP. Mais informações ou dúvidas, acesse @senacespiritosanto nas redes sociais ou entre em contato com a Central de Relacionamento: (27) 3325-8311.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos especificamente para pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que ainda enfrentam dificuldade para ter acesso aos cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e para a empregabilidade.