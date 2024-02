Desentendimento em família quase termina em tragédia em Mimoso do Sul

Um desentendimento em família quase terminou em tragédia após um homem atirar contra o sogro na tarde do último domingo (25), no distrito de Santo Antônio do Muqui, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, uma das filhas da vítima contou aos militares que estava na casa de seu pai como de costume, quando seu cunhado começou a se desentender com sua família.

O sogro, insatisfeito com a situação, chamou a atenção do genro, que não gostou e sacou uma arma e efetuou um disparo contra o sogro. Após o disparo, o genro fugiu em uma moto de cor preta sentido Conceição de Muqui. A vítima não ficou ferida.

Diante da situação, os militares foram até a casa do agressor, onde foram atendidos pela namorada. Lá, ela passou as informações sobre o namorado e disse que ele não estava em casa no momento. Os policiais perguntaram se ela sabia que o namorado tinha arma, e ela respondeu que não tinha conhecimento.

Portanto, os militares foram até Conceição de Muqui para realizar buscas, mas o agressor não foi localizado no momento do fato.