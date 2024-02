Destaque do Porto Vitória, Liz Valverde fecha com Corinthians

A zagueira Liz Valverde Olímpio Rhem, de 13 anos, destaque das categorias de base do Porto Vitória, acertou seu contrato com o Corinthians, e agora fará parte da base do clube paulista.

Liz Valverde ficou muito conhecida por proporcionar um momento histórico para o futebol feminino do Espírito Santo. Todavia, Liz foi a primeira menina a jogar entre meninos, em competições oficiais organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES).

O jogo foi entre Porto Vitória e Desportiva Ferroviária, válido pela 1ª rodada do Campeonato Capixaba Sub-13, em 2023. Aliás, a zagueira ajudou seu time a vencer a Desportiva por 2 a 1, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Contudo, Liz se sagrou campeã do Capixabão Sub-13, sendo titular da equipe durante a competição.

Convocação para Seleção Brasileira

Em sua convocação para Seleção Brasileira, Liz se tornou a primeira atleta do Porto Vitória a ir para seleção. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ressaltou o talento da atleta capixaba e o trabalho de excelência desenvolvido pelo Porto Vitória.

Todavia, o anuncio da ida de Liz Valverde para o Corinthians, foi por meio do Instagram oficial do Porto Vitória, onde ressaltaram a convocação da zagueira para a Seleção Brasileira Sub-15, e ainda confirmaram o contrato com o Corinthians.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes