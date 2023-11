Jovem capixaba é convocada para seleção brasileira feminina

A capixaba, Liz Valverde, zagueira da categoria Sub-13 do Porto Vitória, foi convocada para Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-15, na tarde desta quinta-feira (16).

Liz é a primeira atleta do Porto Vitória a ser convocada para seleção. A apresentação acontece no dia 27 de novembro, durante o período da Data FIFA, no Centro de Treinamentos da Seleção Brasileira (Granja Comary).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ressalta o talento da atleta capixaba e o trabalho de excelência desenvolvido pelo Porto Vitória. O Treinador, Juscelino Soares, que acompanha a atleta desde os 10 anos, não escondeu a emoção na hora de dar a notícia a jogadora.

“É uma sensação maravilhosa, estou arrepiado porque acredito nela desde o início, ela está aqui pelo fruto do trabalho dela e hoje está sendo recompensada”, afirma o treinador.

Ainda sem acreditar na notícia, Liz diz estar muito realizada com a conquista. “Estou sem palavras, mas muito feliz com a oportunidade, espero que eu consiga fazer o que sei, jogar bola e representar o Porto Vitória”, disse a jovem zagueira da seleção.

Foto: Divulgação/Porto Vitória