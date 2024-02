Diocese de Cachoeiro reúne mais de 700 jovens em Retiro de Carnaval

A Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realizou entre os dias 10 e 13 de fevereiro, em Marataízes, o retiro de carnaval “Alegra-te”. Assim, o encontro contou com a presença de cerca de 760 participantes, vindos de diversas paróquias do sul do Espírito Santo.

O tema deste ano foi “Alegram-se ao ver o Senhor”, baseado na passagem bíblica do Livro de João, capítulo 20. “A proposta é que os participantes mergulhem na reflexão sobre a alegria de encontrar o Senhor nas diversas experiências da vida”, destaca o coordenador diocesano da RCC, Rondinélio Sartori.

Sobretudo, além de ser uma oportunidade para fortalecer a fé, o “Alegra-te” é reconhecido como uma importante preparação espiritual para a Quaresma – tempo litúrgico que antecede a Páscoa e possui 40 dias.

Aliás, na programação houve momentos de oração, adoração e shows católicos, contemplando também atividades exclusivas para crianças de 04 a 13 anos, com o “Alegra-te Kids”, que aconteceu nos mesmos dias e horários no Colégio Padre Otávio Moreira, na Barra de Itapemirim.

“O Alegra-te é um marco de celebração, devoção e fé em nossa diocese. Durante todos os dias, tivemos a celebração da Santa Missa. Além disso, no retiro, tratamos de variados temas: falamos do amor de Deus, da fé, da conversão, falamos também sobre a palavra norteadora da RCCBRASIL para 2024 que nos convida a servir. Outro momento marcante foi a folia com uma bandinha. Na ocasião tivemos até um caminhão-pipa que ajudou a refrescar os jovens, isso nos mostrou que não precisamos de muito para sermos felizes quando estamos na presença do senhor, apenas com água e uma bandinha, nos divertimos muito”, refletiu.