Promoção exclusiva para o carnaval em Cachoeiro: confira

Em meio à contagem regressiva para o animado período de carnaval, o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica acaba de anunciar uma ação especial que promete tornar a estadia dos hóspedes ainda mais agradável. Entre os dias 09/02 e 14/02, a popular unidade hoteleira oferecerá a promoção “Fique 3 Diárias, Pague 2”, proporcionando aos visitantes uma oportunidade imperdível de aproveitar o feriado com economia.

A mecânica da promoção é simples e atrativa: a cada reserva de 3 diárias, os hóspedes pagarão apenas por 2, com o desconto sendo aplicado a partir de um mínimo de duas noites de hospedagem. Isso significa que aqueles que escolherem prolongar sua estadia serão premiados com uma diária inteiramente gratuita, proporcionando uma experiência ainda mais vantajosa.

Os benefícios da promoção não se limitam apenas aos descontos generosos; os hóspedes também terão a oportunidade de desfrutar de toda a comodidade e serviços de qualidade pelos quais o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica é conhecido. Com a localização estratégica e o compromisso com a satisfação dos hóspedes, a estadia é sempre uma ótima escolha.

Para garantir a participação na promoção, os interessados devem efetuar suas reservas durante o período especificado. A equipe ressalta a importância de verificar os termos e condições da oferta no momento da reserva.

Reservas:

Site: https://curt.link/EASY-CARNAVAL

Telefone/WhatsApp: 28 98118-0055 (Clique aqui)